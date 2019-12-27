Киев, , 14:54 — REGNUM Российских авиакомпаний не коснутся украинские «санкции» за полеты над Крымом, работающие же с Украиной компании из других стран, вероятно, будут избегать такого маршрута, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 27 декабря, глава консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, комментируя сообщения о штрафе, наложенном Украиной на авиакомпанию из Казахстана.

Как сообщалось ранее, Украина оштрафовала компанию Euro-Asia Air за полет над Крымом на 5,9 тыс. долларов, трактовав события как «нарушение государственной границы».

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« В сам Крым совершают полеты российские авиакомпании, но ни одна из них не работает на Украине. Поэтому их такие штрафы коснуться не могут.

Что же касается иностранных авиакомпаний, которые работают в том числе и на Украине, то тут многое будет решаться на межгосударственном уровне.