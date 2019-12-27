Москва, , 14:46 — REGNUM Человек должен не терять способность удивляться. Об этом в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой 27 декабря вышел в эфире телеканала «Россия-1» заявил президента РФ Владимир Путин.

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«Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище», — подчеркнул российский лидер.

Разговор российского лидера с корреспондентом телеканала состоялся во время предновогоднего товарищеского матча Ночной хоккейной лиги, который состоялся 25 декабря на катке на Красной площади. Путин вышел на лед под 11-м номером, под которым он неоднократно уже играл в хоккей. В команде вместе с Путиным играли: министр обороны России Сергей Шойгу, известные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.