Москва, , 14:40 — REGNUM Необычайно теплая зима и ожидание Нового года были главной темой региональных телеграм-каналов, которые также не забывали радовать читателей и другими конфузами и занимательными историями. Вас ждет самая грустная вечеринка, самая унылая елка, елка — летучая мышь, елка с сотней моргающих глаз и многое другое.

Центральный федеральный округ

Вести из Рязани, ставшей новогодней столицей России, по-прежнему в основном курьезны. Жителей города особенно забавляет новогодняя надпись «Рязань 2020», у которой регулярно отваливаются буквы. Говорят, шутники решили помочь надписи и повалили еще несколько букв, получилась фраза «ЯЗЬ 2020». «Инсталяция «Город Глупов» сегодня», — грустит «Рязанский защитник».

Во Владимире другая достопримечательность. У здания областной администрации здесь поставили елку, которую можно смело номинировать на премию самой грустной елочки в стране. «Она настолько грустная и унылая, что и без того не слишком веселые сотрудники белого дома, выглянув на улицу, грустят еще больше. Ладно, нацпроекты, но елочку…» — жалуется «Владимир Владимирович».

Зато Тамбов встречает Новый год с хорошей статистикой. Оказалось, в уходящем году уже больше полутысячи тамбовчан предпенсионного возраста получили новые профессии, в том числе весьма экзотические, например, наладчика холодноштамповочного оборудования. «Те, кто не успел, смогут получить новую профессию в новом, 2020 году. Черноземец должен констатировать: мы живем в переходное время, когда тяжело, но верно меняется у людей установка на «наши пенсии в наших руках», — пишет «Черноземец».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге запустили праздничные, украшенные гирляндами трамваи, в городе их уже прозвали волшебными. А на Манежной площади поставили елку с глазами! По словам канала «Санкт-Петербург», елка украшена сотней глаз, которые, в зависимости от ракурса кажутся то открытыми, то закрытыми. Картина выглядит вполне психоделично.

Кроме того, на прошлой неделе в Петербурге устраняли последствия недавнего предновогоднего урагана. Как пошутил «Ночной губернатор», администрации городе, видимо, стоило посадить на супер-клей все деревья, дорожные знаки и рекламные щиты в городе, чтобы не уносило новогодним ветром.

В Сыктывкаре случилась забавная история с главной елкой Коми. Дед Мороз не сумел с помощью волшебного посоха зажечь на ней огни. Зато когда на сцену поднялась городская администрация и коснулась посоха, то елка, как пишут «Усы Печорина», сразу вся засияла веселыми праздничными огнями.

Приволжский федеральный округ

В Казани елку в одном из супермаркетов повесили верх ногами на потолке. Дерево висит, как летучая мышь. «Наверно, чтобы игрушки и гирлянды не сперли», — предположил ВКП.

В Павлове Нижегородской области жители старательно меняют буквы в новогоднем поздравлении. NewsNN пишет, что сейчас поздравление гласит: «С Нооыы годом».

«Сталингумрак» тем временем обнаружил, что на туристическую привлекательность Волгоградской области, увы, не повлиял даже Чемпионат мира. «И это очень странно. К ЧМ областной центр привели в порядок, отремонтировали гостиничный фонд, построили дороги, развесили указатели… В общем, сделали максимум для комфорта туристов», — удивляется автор канала. Возможно, причиной стало падение интереса граждан к военной истории, ведь главной достопримечательностью города был Мамаев курган.

Уральский федеральный округ

В Тюмени, наконец, справились с неожиданной проблемой. Здесь в ледовом городе во льду обнаружилось множество замерзших рыб. Горожане даже шутили, что получился не городок, а ледяной аквариум или кунсткамера. Подрядчикам пришлось «выковырять всех мертвых рыб», сообщают «Новости Тюмени». Говорят, на качестве конструкций это не отразилось.

Южный федеральный округ

На юге страны жители совсем отчаялись дожидаться прихода зимы и решили устроить ее сами. В Анапе на улицах разместили большие живописные полотна с фотографиями зимнего леса. «В ближайшие дни аналогичные полотна появятся по всему курорту, а также на пляжах и в организациях, на окнах отелей, маршруток и поездов, подъезжающих к курорту», — пишет «Тупой Краснодар».

Такой подход, видимо, вообще характерен для южных областей, где, как пишет «Кубанская телега», живут самые счастливые граждане. Именно Симферополь, Сочи и Краснодар стали самыми жизнерадостными городами в рейтинге депрессивных городов страны. «А вот самые грустные россияне — это жители Норильска. Но это пока в ЮФО не переедут», — отмечает канал.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Большой Ставропольский канал» рассказал про настоящее новогоднее чудо. Девочка из Зальцбурга не так давно написала свою пожелания Санта-Клаусу, привязала записку к воздушному шарику и отпустила в небо. Шарик пролетел более 2 тысяч километров и опустился в огороде неподалеку от Кисловодска. Добровольцы из России уже связались с родителями австрийской девочки и теперь готовят ей подарки.

Между тем на самом Северном Кавказе все более популярным подарком становятся… сломанные уши. Как пишет «Салам.Грозный», такие уши считаются символом крутизны и брутальности. В итоге мода дошла до того, что некоторые готовы платить деньги за то, чтобы им сломали уши. Ценник на услугу пока невелик: от 300 рублей.

Сибирский федеральный округ

Из Сибири пришли самые громкие новогодние новости.

Главная новость из Красноярска — аниматоры, которые каждый вечер танцуют в Парке Универсиады. Зрителей нет, аниматоры исполняют номера перед пустой сценой. «Стрелка» пишет, что на днях эту «самую грустную вечеринку года» пришла поддержать дикая лиса.

В Новосибирске — другой конфуз. Перед театром оперы и балета здесь залили каток, который оказался по форме похож на фаллос. «Изначально каток предполагалось сделать в форме РАКЕТЫ. Но при заливке площади широкое основание зачем-то сузили и скруглили», — сообщает «Страновед».

В Омске тоже не все безоблачно. Здесь обсуждают фразу, брошенную легионерами омского «Авангарда», которые назвали холодец собачьими консервами. «В канун Нового года это должно расцениваться как оскорбление», — считает «Сибирский панк».

Дальневосточный федеральный округ

А магаданская «Смотровая вышка» узнала, что испанский велосипедист, который чуть не замерз в прошлом году на трассе «Колыма», решил сделать новую попытку проехать по региону. «Он снова прибыл в Магадан, чтобы попытаться осилить дорогу. Ничему людей жизнь не учит! Испанец планирует проезжать в день около 40 км и надеется приехать в Иркутск 20 марта», — пишет канал.

Такими историями в преддверии Нового года развлекали телеграм-каналы своих читателей. Следующий обзор читайте уже 3 января, мы расскажем, как весело отпраздновали Новый год в регионах.

С наступающими праздниками!