Киев, , 14:31 — REGNUM Участники силовой операции Киева в Донбассе смогут вступать в украинское гражданство по упрощённой процедуре. Об этом написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук 27 декабря в своём телеграм-канале.

Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны. Для них упрощена подача документов.

«Сейчас правительство утвердило соответствующий механизм», — отметил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук объявил об установлении нового порядка предоставления гражданства иностранцам, которых на родине подвергли «политическому преследованию за защиту Украины».

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