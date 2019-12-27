Москва, , 14:17 — REGNUM МВД представило для публичного обсуждения законопроект о наказании за пропаганду наркотиков в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Поправками в Уголовный кодекс предлагается ввести уголовную ответственность за пропаганду в интернете незаконного потребления, оборота наркотиков, а также культивирования или оборота наркосодержащих растений. Наказание в случае принятия закона составит до двух лет лишения свободы.

В МВД уточнили, что под действие запрета не подпадут публикации в Сети информации, предназначенной для использования в медицинских целях наркотиков, наркосодержащих растений, в целях осуществления профессиональной деятельности медиков и фармацевтов, а также случаи представления таких сведений для больных, нуждающихся в наркотиках по медицинским показаниям.