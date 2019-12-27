Анкара, , 14:15 — REGNUM Турецкое министерство обороны готово при необходимости отправить военных в Ливию. Об этом пишет 27 декабря со ссылкой на заявление военного ведомства газета Türkiye.

«Вооруженные силы готовы нести службу в любом месте, будь то внутри страны или за ее пределами», — так прокомментировали в министерстве возможность отправки контингента в Ливию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил заключенный с Триполи меморандум о сотрудничестве, в том числе военном. Он заявил, что в январе намерен просить парламент об одобрении отправки военных в Ливию.

Также сообщалось об официальном запросе к Анкаре правительства национального согласия Ливии (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем. Триполи просит о военной помощи.

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