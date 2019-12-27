Ташкент, , 14:08 — REGNUM 2020 год в Узбекистане станет поворотным в сфере государственной молодежной политики, заявил 27 декабря президент республики Шавкат Мирзиёев на встрече с молодежью в школе им. Мухаммада аль-Хорезми. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Участники встречи поддержали инициативу президента республики об организации агентства по делам молодежи на базе Союза молодежи. Кроме того, Мирзиёев предложил также создать «Молодежный медиахолдинг», который объединит профильные теле‑ и радиоканалы, а также печатные издания.

«Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике», — сказал Мирзиёев.

Напомним, 25 августа 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об установлении Дня молодежи», который отмечается в стране 30 июня.

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