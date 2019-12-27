Москва, , 14:16 — REGNUM Заявления Геннадия Зюганова в пользу экс-кандидата в президенты, предпринимателя Павла Грудинина не помогут последнему. Об этом заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин корреспонденту ИА REGNUM.

Грудинин переживает тяжёлые времена, напомнил эксперт. В частности, ранее суд принял решение не в пользу предпринимателя.

«Заявление Зюганова даёт Грудинину ложную надежду на неприкосновенность, но тут ему не поможет ни выигрыш выборов в парламент Ленинского района Подмосковья, ни заступничество Геннадия Андреевича», — сказал Данилин.

По мнению политолога, предприниматель является спонсором КПРФ, поэтому и поддерживатся Зюгановым.

Эксперт также отреагировал на слова Зюганова о том, что ЗАО «Совхоз имени Ленина» является народным предприятием, хотя большая доля там принадлежит частному лицу — Грудинину. Данилин напомнил, что в ходе президентских выборов Грудинин неверно указал имущество и активы.

«Он вообще не имел права баллотироваться в президенты», — считает политолог.

Ранее Зюганов выступил в защиту Грудинина на заседании Госсовета. По словам главы КПРФ, «Совхоз имени Ленина» является успешным «народным предприятием».

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