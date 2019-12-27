Подгорица, , 14:11 — REGNUM Лидеров оппозиционного черногорского «Демократического фронта» Андрию Мандича и Милана Кнежевича, а также депутата Милуна Зоговича задержала на сутки прокуратура Черногории. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре квалифицировали массовую потасовку с участием лидеров оппозиции в парламенте страны по поводу принятия законопроекта о свободе вероисповедания, произошедшую ранее 27 декабря, как нападение на должностное лицо при исполнении обязанностей со стороны Зоговича и препятствование должностному лицу исполнения его обязанностей со стороны Мандича и Кнежевича. Лидеры оппозиции обвиняются в нападении на спикера парламента Черногории Ивана Брайовича.

Также известно, что ранее задержанные остальные 19 депутатов от оппозиции отпущены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» был принят в Черногории без участия оппозиции.