Москва, 27 декабря 2019, 13:58 — REGNUM В наступающем 2020 году ситуация в отношениях между Россией и Украиной будет непрогнозируемой, считает журналист Кирилл Вышинский. Об этом он заявил 27 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надежды на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остаются, хотя на линии соприкосновения продолжается стрельба, а регион остаётся в блокаде.
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