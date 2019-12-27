Москва, , 13:58 — REGNUM В наступающем 2020 году ситуация в отношениях между Россией и Украиной будет непрогнозируемой, считает журналист Кирилл Вышинский. Об этом он заявил 27 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мое возвращение и возвращение тех 35 людей с Украины — это, наверное, определённый знак потепления отношений между Россией и Украиной. Сейчас всё теплеет. Климат меняется, и я думаю, что в какой-то степени какая-то оттепель наступила. Насколько долгой и стабильной она будет, сказать трудно. Мой прогноз простой и чеканный: всё будет очень не прогнозируемо», — сказал Вышинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надежды на прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе остаются, хотя на линии соприкосновения продолжается стрельба, а регион остаётся в блокаде.

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