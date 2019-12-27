Минск, , 13:58 — REGNUM Памятные монеты «Станіслаў Манюшка. 200 год» («Станислав Манюшко. 200 лет») выпускает в обращение Нацбанк Белоруссии с 27 декабря. Об этом сегодня проинформировала пресс-служба белорусского госрегулятора.

«Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством: серебряные — «пруф», медно-никелевые — «пруф-лайк»,— сказано в официальном сообщении. — Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений».

В описании монет сказано, что на аверсе «в центре — изображение ласточки на фоне фрагмента рисунка белорусского художника Наполеона Орды «Имение Монюшко, д. Убель» и нотных станов с нотами», а на реверсе «в центре на фоне нотных станов с нотами — портрет белорусского композитора Станислава Монюшко и надписи: вверху — С. Манюшка, внизу — годы жизни: 1819−1872».

Отметим, что польский композитор Станислав Манюшко не считал себя белорусом. Тем не менее, его, как и многих других представителей польской нации, записали в «белорусы», «знаменитые земляки» и даже в «основатели белорусской оперы». Об этом свидетельствует надпись на памятнике, недавно установленном в центре Минска.

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