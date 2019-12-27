Багдад, , 14:05 — REGNUM Власти Ирака планируют направить в Иракский Курдистан делегацию, состоящую из высокопоставленных военных, об этом 27 декабря сообщает Rudaw.

Стороны обсудят борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также урегулирования конфликта между Багдадом и Эрбилем по поводу спорных территорий.

«Мы самым тесным образом сотрудничаем в вопросах борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на следующей неделе планируется визит в Иракский Курдистан делегации во главе с заместителем главы Объединенного оперативного командования Абдуламиром Яраллой», — отметил в комментарии изданию военный представитель премьер-министра Ирака Абдулкарим Халафа.

Напомним, власти Иракского Курдистана и центральное правительство в Багдаде до сих пор не могут решить вопрос по поводу принадлежности рядя территорий, в частности провинции Киркук.

Конфликт Эрбиля и Багдада значительно влияет на борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), группировка наиболее активна как раз на спорных территориях.

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