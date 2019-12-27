Пусан, Южная Корея, , 14:32 — REGNUM 27 декабря 31-й отряд южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством Чхонхэ отправился в Аденский залив. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подразделению Чхонхэ потребуется около месяца, чтобы добраться из Пусана в Аденский залив. Данное подразделение будет патрулировать регион на протяжении шести месяцев до июля 2020 года.

Отмечается, что отряд также примет участие в операциях Смешанной оперативной группы 151 (CTF-151) и военных операциях Европейского союза «Атланта».

Известно, что в подразделение Чхонхэ входят эсминец водоизмещением 4,4 тыс. тонн», многоцелевой вертолёт «Супер Линкс» и 300 специалистов.

Напомним, что в августе текущего года 30-й отряд подразделения Чхонхэ, отправившаяся в Ормузский пролив, прибыл в Аденский залив. Данный отряд будет патрулировать регион до февраля 2020 года.

Смешанная оперативная группа 151 (CTF-151) — международная военно-морская оперативная группа, созданная для противодействия атакам пиратов на судоходные линии вблизи сомалийского побережья.

Операция «Аталанта» — операция по борьбе с пиратством у побережья Сомали, запущенная странами ЕС в декабре 2008 года. Основная задача участвующих в операции кораблей — реагирование на сигналы о пиратских нападениях и сопровождение судов Всемирной продовольственной программы ООН, доставляющих гуманитарную помощь в эту страну.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством прибыло в Аденский залив