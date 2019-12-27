Киев, , 14:35 — REGNUM Введение в Донбасс миротворческих сил под эгидой Организации Объединённых Наций (ООН) могло бы быть целесообразным. Об этом 27 декабря заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Как отметил Тейлор, США считают, что урегулирование конфликта в Донбассе должно привести к восстановлению полного контроля Киева над данной территорией, а введение миротворцев ООН — стало бы «промежуточным шагом» к этому.

«И (Курт) Волкер (экс-специальный представитель США на Украине — ред.) и другие хорошо вам известные люди работали над тем, как можно этой цели добиться. По их мнению, элементом этого могло бы быть введение международных сил», — сказал Уильям Тейлор.

Также он уточнил, что, насколько ему известно, недавно глава МИД Украины Владимир Пристайко снова сказал о такой возможности.

«Мне тоже кажется, что определенный шанс и смысл в этом есть», — подчеркнул Уильям Тейлор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт в Донбассе можно только путём диалога воюющих сторон.