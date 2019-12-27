Вена, , 14:03 — REGNUM Решение Конституционного суда Турции о разблокировке «Википедии» приветствуют в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир написал 27 декабря в Twitter.

Он отметил, что блокировка сетевой энциклопедии с 2017 года нарушает свободу самовыражения. Дезир призвал турецкие власти выполнить решение о разблокировке и гарантировать всем свободный доступ к информации в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, за снятие блокировки с «Википедии» 26 декабря высказались шестеро из десяти членов турецкого Конституционного суда. Они заявили, что такая мера ущемляет права человека. Доступ к «Википедии» закрыли в Турции в апреле 2017 года, обвинив сетевой ресурс в очернении имиджа страны.

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