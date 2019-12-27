Москва, , 13:47 — REGNUM Цифровая экономика предъявляет такие требования, которым не отвечает 6 из 10 россиян, и с годами число таких граждан будет расти. Этим фактом были обеспокоены участники круглого стола «Цифровая безработица» в Госдуме РФ.

Основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров сделал следующие прогнозы:

— работу потеряют до 90% московских таксистов по причине вывода в 2021 году на перегруженные многокилометровыми пробками улицы златоглавой более двух тысяч беспилотных автомобилей;

— с вещами на выход пойдут страховщики и рекламщики, а также работники автозаводов в связи с ростом рынка каршеринга;

— за три месяца экономика сотрет с лица земли бухгалтеров, то есть сократит их количество в 10 раз посредством электронного документооборота.

Круглый стол имел место 10 декабря этого года. Прошло чуть больше двух недель, и учрежденный АСИ «Университет 2035» запустил образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф для того, чтобы жители России бесплатно обучились безопасному и эффективному использованию цифровых технологий. Для этого будет создан целый консорциум из 11 компаний которые в едином порыве станут развивать проект и наполнять его образовательными решениями. Среди этих компаний нет ни одной незнакомой. Это все те же «Мегафон», Ростелеком, РЖД, «Эр-Телеком», «Сибур ИТ», Академия Ростеха, НИУ ВШЭ, Почта России, аналитический центр НАФИ, а также НКО «Роцит», во главе правления которой стоит депутат Госдумы Л.Л.Левин.

Чем же полезен безграмотным в цифровом отношении россиянам этот жизненно необходимый портал?

По замыслам его создателей, он позволит жителям нашей страны освоить необходимые в повседневной жизни навыки, узнать о безграничных возможностях и страшных угрозах цифровой среды, научиться соблюдать цифровую гигиену и расскажет, что такое безопасная работа с персональными данными. Экспертизу в вопросах цифровой грамотности и гигиены предоставят сами компании-разработчики.

Все вышеперечисленные гиганты цифровизации не из чистого альтруизма взялись за дело вывода россиян из темного царства аналоговой жизни — они таким образом решили восполнить острую нехватку кадров с необходимыми компетенциями — ключевыми для решения бытовых и профессиональных задач, связанных с использованием цифровых технологий. Координатор Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики Национальной программы «Цифровая экономика РФ» Олег Подольский искренне считает, что «цифровая грамотность — это грамотность XXI века, язык, на котором говорят все — и люди, и машины».

Самая быстрая в мире, удобная и качественная Почта России назвала умение оперативно приспособиться и составить достойную конкуренцию решающим в борьбе за выживание в ближайшие 10 лет.

Благодаря ресурсу армию кадров для цифровой экономики в следующем году пополнят 2 млниллиона человек, а до конца 2024 года их число вырастет до 10 миллионов.

Напомним, что Университет НТИ «20.35» — это то самое учебное заведение, которое «обозначило тренды» на рынке труда в ближайшем будущем, осветив в своем «Атласе новых профессий» такие специальности как консультант по здоровой старости, прораб-вотчер, проектировщик доступной среды, менеджер непрерывности бизнеса, куратор коллективного творчества, экопроповедник, разработчик инструментов обучения состояниям сознания, продюсер смыслового поля, дизайнер эмоций, эксперт по здоровой одежде, тайм-брокер.

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