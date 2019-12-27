Гонконг, Китай, , 13:41 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга арестовали 336 человек, участвующих в акциях протеста, об этом 27 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на источник в полиции.

Представитель полиции региона Квок Ка-чуен отметил, что среди задержанных 92 женщины и несколько несовершеннолетних в возрасте 12 лет.

Таким образом, общее число арестованных участников демонстраций достигло почти 7 тыс. человек. Большая часть из них студенты.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Гонконге продолжаются более шести месяцев. Причиной недовольства граждан стал законопроект, позволяющий экстрадировать в континентальный Китай обвиняемых в преступлениях. Данное решение, как считают демонстранты, уменьшает автономию региона.

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