Анкара, , 13:38 — REGNUM Суд Турции приговорил семерых человек к тюремным срокам за участие в деятельности организации ФЕТО, об этом 27 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты издания, приговоренные являлись сотрудниками турецкого издания Sozcu. Виновные приговорены к лишению свободы на срок от двух до четырех лет.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турцию возвращаться не спешит.

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