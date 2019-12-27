Москва, , 13:27 — REGNUM Россия готова адекватно отвечать на нападки со стороны США, однако сама к конфронтации не стремится. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 27 декабря интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва и впредь намерена принимать необходимые меры, чтобы обеспечить свою безопасность, интересы российских граждан и бизнеса, а также «адекватно отвечать на агрессивные выпады».

«При этом сами к конфронтации не стремимся», — добавил министр.

По его словам, Москва реалистично воспринимает перспективы диалога с США, учитывая непростую политическую обстановку в этой стране и приближение выборов главы государства.

«Судить о настрое Вашингтона будем, конечно, только по делам», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что российская сторона выступает за продление существующего Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ) и при этом готова рассмотреть вариант с включением в договор других стран.

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