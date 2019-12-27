Сеул, , 13:20 — REGNUM Несмотря на «спокойное» Рождество военные США продолжают разведывательные полёты над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Aircraft Spots.

Согласно данным от 27 декабря, 26 декабря около 23:00 по местному времени береговой патрульный самолёт ВМС США Lockheed P-3C Orion совершил полёт над полуостровом.

Напомним, что ранее 26 декабря очередной полёт у границы Республики Корея и КНДР совершили крупный стратегический разведывательный самолёт Boeing RC-135S и самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря у границ Северной Кореи в ожидании некоего «рождественского подарка» от Пхеньяна курсировали три разведывательных самолёта и один стратегический дрон ВВС США.