Бишкек, , 13:16 — REGNUM Парламентскую фракцию социал-демократической партии «Ата Мекен» в Жогорку Кенеш (парламенте) Киргизии возглавила Айсулуу Мамашова, сообщает 27 декабря издание 24.kg.

На первом этапе голосования члены партии отдали по пять голосов Садык Шер-Ниязу и Сайдулле Нышанову. После перевыборов Айсулуу Мамашова набрала 11 голосов. Она заявила, что сама не ожидала такого решения партии.

«Вероятно, выход пятерых наших соратников свидетельствует о том, что партия должна обновиться», — сказал Шер-Нияз, комментируя итоги голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, глава парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов подал заявление в ЦИК о выходе из партии. Его примеру последовали еще четыре человека. Политик объяснил свое решение конфликтом с лидером партии Омурбеком Текебаевым.

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