Москва, , 13:15 — REGNUM Внуки коллаборационистов являются одной из основных движущих сил в европейской политике по пересмотру истории о Второй Мировой войне. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Конечно, как всегда коллаборационизм. Внуки коллаборационистов, внуки гитлеровцев из всех этих стран — они все сейчас хотят оправдать грехи, преступления своих дедов. У них генетическая связь с ними. Пока это удаётся. Сносят памятники нашим солдатам», — заявил Третьяков.

«Кто не знает, что делать с настоящим и будущим, начинает мстить прошлому. Но желательно мстить не своему прошлому, а прошлому России. Вот и всё», — подчеркнул он.