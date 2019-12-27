Киев, 27 декабря 2019, 13:17 — REGNUM Указ об освобождении главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Романа Трубы от занимаемой должности подписал украинский президент Владимир Зеленский. Текст указа 27 декабря опубликован на сайте главы Украины.
«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в опубликованном указе.
Также следующим указом Зеленский назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову.
Отметим, Роман Труба был руководителем ГБР с 2017 года, новая и. о. ГБР Ирина Венедиктова занимает должность руководителя комитета Верховной украинской рады по вопросам правовой политики и является депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа».