Париж, , 13:14 — REGNUM Опровергать тезис Жана-Ива Ле Дриана не имеет смысла, поскольку он носит чисто политический характер, вопрос только в том, по своей ли инициативе Ле Дриан выдвинул этот тезис или же инициатором был глава его государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 декабря, комментируя высказывания министра иностранных дел Франции.

Как сообщалось ранее, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего выступления на конференции в Праге заявил, что после Второй мировой войны страны Восточной Европы были «оккупированы» Советским Союзом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что такие высказывания не просто не соответствуют действительности, а представляют собой преступления против истории.

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«Французский министр иностранных дел, конечно, в данном случае повёл себя как мошенник в прямом словарном значении этого слова: «человек, обманывающий других из корыстных целей». Опровергать его тезис о том, что социалистический период развития стран Центральной и Восточной Европы был периодом «советской оккупации» , не имеет смысла, поскольку он носит чисто политический характер. В принципе, чтобы демонизировать нашу страну, француз вполне мог сказать, что все годы с 1945 по 1989 в Восточной Европе существовали концентрационные лагеря, в которых сжигали людей. Такое сегодня в Западной Европе вполне приветствуется.

Вопрос в том, зачем он это сделал. Здесь два варианта. Первый — это было сказано по указанию его начальника президента Макрона, который провозглашает себя «большим другом Владимира Путина и России». Второй — у самого Ле Дриана кто-то из родственников был коллаборационистом либо напрямую у гитлеровцев, либо у Виши. Тут надо разобраться, покопаться в архивах. Кстати говоря, вся история коллаборационистского правительства Виши в данном контексте весьма актуальна.

Напомню также, что и во Франции до 1966 года располагались американские военные базы. Они вместе со штаб-квартирой НАТО были выведены с её территории решением президента де Голля — государственного деятеля (которому нынешние французские политиканы не чета), развивавшего с Советским Союзом особые отношения сотрудничества, построенные, в том числе, и на совместной борьбе с нацистской Германией и её сателлитами.