Москва, , 13:08 — REGNUM Антисоветская идеология является последним «скрепой» для поддержания единства Европейского союза. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Почему они так набросились в очередной раз на Советский Союз, на Сталина? Правильно — потому что скелетов в шкафах центральных европейцев и восточных европейцев столько, что на пять Сталиных и Иванов Грозных хватит, и ещё останется», — заявил Третьяков.

«Евросоюз рассыпается, а когда рассыпается такое образование, актуализируются все прошлые претензии друг к другу. Греки против немцев, испанцы тоже против немцев, восточные европейцы, поляки вообще против всех и так далее. И для того, чтобы затормозить распад Евросоюза, чтобы в случае этого распада отвести удар от себя на Россию, которая для них (Германии) была, есть и остаётся главным конкурентом на континенте — вот что здесь главное», — подчеркнул он.