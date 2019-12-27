Мурманск, , 12:41 — REGNUM В правительстве Мурманской области начнут работу два новых министра — постановление о назначении подписал губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве, министром градостроительства и трудоустройства назначена Ольга Вовк, работавшая до сих пор директором мурманского городского центра развития и советником губернатора.

Министерство природных ресурсов и экологии возглавила Анна Багрова, до их пор руководившая этим ведомством с приставкой «и.о.».

Как сообщало ИА REGNUM, новая структура мурманского правительства была утверждена в октябре этого года.