Москва, , 12:35 — REGNUM Законопроект об эпическом наследии внесло в Госдуму заксобрание Якутии (Ил Тумэн), передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Документ разработан в целях сохранения, защиты и популяризации эпического наследия народов Российской Федерации. Устанавливается понятийный аппарат, определяются полномочия государственных органов власти по сохранению, защите и популяризации эпического наследия, устанавливается система мер, направленных на выявление, сбор, учет, сохранение и развитие эпического наследия.

В частности, дается определение эпическому наследию — «совокупность отличительных свидетельств духовного развития народов Российской Федерации, воплощенных в повествовательных, повествовательно-песенных и музыкальных произведениях устного народного творчества».

В рамках реализации Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009−2015 годы, утвержденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17 декабря 2008 года № 267, была осуществлена попытка разработки нормативно-правовой базы в указанной сфере, а также создан Единый электронный каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

На территории России проживает более 150 этносов, имеющих своеобразный уклад жизни.

Чтобы остановить безвозвратную утрату уникального эпического наследия, в ряде регионов действуют законы, гарантирующие статус и экономическую поддержку сохранения, защиты и популяризации эпического наследия. Так, в Якутии с 2006 года действует закон «О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)», в Республике Алтай в 2018 году принят закон «Об эпическом наследии Республики Алтай».

«Однако для возрождения эпической среды необходима поддержка устной и письменной сказительской традиции на федеральном уровне», — отмечают авторы.