Сеул, , 12:40 — REGNUM 27 декабря в Сеуле прошло 14-е заседание совместного корейско-китайского комитета по науке и технике. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи стороны обсудили совместные научно-исследовательские проекты.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно обмена политики в сфере науки и техники, обмена специалистами, а также развития сотрудничества в области народной медицины и биофармацевтики.

Также представители Южной Кореи и Китая договорились провести в 2020 году совместные исследование в сфере био‑ и информационно-коммуникационных технологий.

Известно, 27 декабря также состоялся корейско-китайский научно-технический форум, в рамках которого участники обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере биотехнологий и искусственного интеллекта.