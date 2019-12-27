Москва, , 12:27 — REGNUM «Большая восьмерка» перестала существовать по вине наших западных партнеров, которые поддались антироссийской истерии на абсолютно надуманных основаниях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что у России нет ни стимулов, ни желания восстанавливать формат «большой восьмерки». Железняк также считает, что мир не замыкается на этом образовании.

«Мир не замыкается на «большой семерке», «восьмерке» и даже на «большой двадцатке», он шире и многообразнее. Разделяю позицию главы нашего МИД относительно членства России в «большой восьмерке». Такие довольно узкие форматы уже не отвечают вызовам времени, тем более, что центры развития и прогресса активно смещаются, стимулируя развитие нового, многополярного мира», — заключил Железняк.