Москва, , 12:22 — REGNUM В большинстве стран ближнего зарубежья России распространены оценки Великой Отечественной войны, отличные от тех, которые господствуют в России. Причина этого лежит, прежде всего, в нюансах текущей политической конъюнктуры. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«То, что в большинстве стран (бывшего СССР, кроме России) история Великой Отечественной войны трактуется не совсем так, как мы привыкли её трактовать, а история Советского Союза и Российской империи, этих территорий и народов в составе СССР трактуется так, что советский империализм душил их оригинальную и самобытную культуру — это совершенно очевидно», — заявил Третьяков.

«Молчат они, потому что до сих пор колеблются между Вашингтоном и Москвой, между Брюсселем или Берлином и Москвой. В большинстве из них мы эти колебания видим», — подчеркнул он.