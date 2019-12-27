Киев, , 12:24 — REGNUM Украина впервые с 2014 года взыскала штраф за полёт самолёта над территорией полуострова Крым с казахской авиакомпании Euro-Asia Air. Об этом 27 декабря сообщает командование воздушных сил ВС Украины на официальной странице в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что Украина уже пять лет пытается взыскивать с иностранных авиакомпаний за полет их самолетов над территорией Крыма, который она продолжает считать своей территорией.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тыс. гривен», — говорится в сообщении воздушных сил Украины.

Также отмечается, что самолёт казахской авиакомпании Euro-Asia Air пролетел над Крымом 8 августа текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что поезд крымского направления «Таврия» вернулся в Петербург из первой поездки на полуостров.

Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как законная власть на Украине была уничтожена, а новый режим начал репрессии в отношении жителей Украины, не признавших результаты вооружённого государственного переворота в стране. Воссоединению с Россией предшествовал общекрымский референдум, на котором данное решение поддержало подавляющее большинство населения полуострова.