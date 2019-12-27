Богор, Индонезия, , 12:07 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил чиновникам довести до сведения общественности сводный законопроект о создании рабочих мест, прежде чем предать его в парламент, сообщает Kompas.

«Прежде чем передать законопроект парламенту с документом должны ознакомятся общественность. Поэтому, если есть вещи, которые необходимо учесть, мы должны обратить на это внимание. Нам нужна открытость», — заявил президент Индонезии на ограниченном совещание в президентском дворце в Богоре.

Издание отмечает, что Omnibus Law — это закон, который может одновременно пересматривать многие законопроекты, одобренные парламентом. Есть три сводных закона, которые будут представлены поэтапно. Во-первых, сводный закон о создании рабочих мест. Во-вторых, сводный закон о налогообложении. В-третьих, сводный закон, касающийся микро, малых и средних предприятий.

По словам главы государства, сводный закон о создании рабочих мест будет охватывать 30 министерств и связанных с ними учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин призвал американскую компанию Netflix соблюдать правила и платить налоги.

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