Киев, , 12:06 — REGNUM В правительстве Украины начался настоящий праздник, заявил 27 декабря украинский политик, экс-депутат Рады Михаил Бродский.

По мнению политика, чиновники Кабмина ликуют, поскольку $3 млрд от России решают вопрос «дырки» в госбюджете страны.

«А что дальше? Дальше, как и все до них — авось пронесет?» — задается вопросом Бродский.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно предварительным договоренностям по газу, Россия выплатит Украине $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, после чего стороны аннулируют другие взаимные иски. Подписание официальных документов ожидается в ближайшие дни, возможно, и сегодня, 27 декабря.

Глава энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус ранее отметил, что формально средства предназначаются для «Нафтогаза», но «это государственная компания, которая платит государству дивиденды, которые предназначены для пополнения государственного бюджета». Впрочем, Герус добавил, что часть средств может быть использована для выплат кредитов «Нафтогаза» и увеличения добычи собственного газа.