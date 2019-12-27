Херсон, Украина, , 11:55 — REGNUM Мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко призвал граждан перестать слушать российских музыкантов. Таким образом он ответил на слова президента России Владимира Путина об исконно русских землях у Черного моря.

По его словам, единственной «законной территорией московитов является болото», а все остальное «русские захватили при помощи коварства и жестокости».

Кроме того, Николаенко потребовал отказаться от покупки российских товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин на пресс-конференции заявил, что в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, в частности всё Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине».