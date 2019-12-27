Киев, , 11:54 — REGNUM Глава правления украинской общественной организации «Опора» Ольга Айвазовская не исключает проведения уже в 2020 году внеочередных выборов в Раду.

Об этом эксперт заявила на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM 27 декабря.

Айвазовская подчеркнула, что «иммунитет» парламента нынешнего созыва завершится 29 августа 2020 года, и заявила о «высокой вероятности» организации внеочередной парламентской кампании.

»…В свете того, что парламентской коалиции у нас как таковой не существует, и все это хорошо понимают», — уточнила она.

Напомним, что еще в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже можно менять депутатов Верховной рады. Также глава страны обещал до конца текущего года «сделать кадровые выводы» по министрам правительства и депутатам парламента от фракции «Слуга народа».

В первый день работы нынешнего парламента Зеленский пригрозил Раде роспуском через год, если от законодательной власти не будет «конструктива и ежедневной кропотливой работы во благо украинского народа».

«Фактически это ваш испытательный срок. Поверьте, я уже знаю: распускать Верховную раду не так страшно. Я искренне надеюсь, что этого не случится», — обратился президент к депутатам.