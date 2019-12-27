Симферополь, , 11:52 — REGNUM Американское посольство на Украине осудило запуск железнодорожного сообщения в Крым, так как он ознаменовал полную логистическую интеграцию полуострова в состав РФ. Об этом заявил крымский политолог Владислав Ганжара, передаёт 27 декабря RT.

Реакция посольства США является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела России. Эту страну раздражают успехи, достигнутые Россией в Крыму. Эксплуатация железнодорожной части Крымского моста говорит о завершении интеграции региона в состав РФ и определяет решение очень многих вопросов.

«Крымский мост запущен, он будет успешно функционировать и раздражать американцев», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине назвало начало движения поездов по Крымскому мосту одним из действий России, которые «демонстрируют вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».

Читайте также: В Крыму назвали завистью недовольство США из-за запуска поездов по мосту