27 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Если мир увидит, что США неохотно противодействует КНДР, которая угрожает остальным странам, удастся ли сохранить уверенность в том, что США готовы рискнуть войной, чтобы защитить своих союзников?

Максим Исаев, , 12:18 — REGNUM По состоянию на 26 декабря «рождественский подарок» северокорейского лидера Ким Чен Ына так и не прибыл в США. Большинство экспертов указывают на то, что в качестве «подарка» КНДР могла бы преподнести новое ракетное испытание, которое затмило бы собой все предыдущие испытания, пишет бывший идеолог крайне правой фракции Республиканской партии Патрик Джозеф Бьюкенен в статье для издания The American Conservative.

Ким Чен Ын

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Какую игру ведет Ким Чен Ын? Чего хочет Пхеньян? Конечно, не войны с США, которая привела бы к уничтожении правящей династии, находящейся у власти со времен Второй мировой войны. Ким Чен Ын сделает всё, чтобы самосохраниться.

То, к чему он, похоже, стремится в рамках своей конфронтации с президентом США Дональдом Трампом — это победа без войны. Северокорейский лидер ориентируется на три вещи: признание собственного режима в качестве законного правительства Северной Кореи и доступ ко всем форумам мира, торговля и снятие всех американских санкций и санкций ООН, а также создание ядерного арсенала, достаточного для сдерживания атаки США, включая ракеты, которые могли бы поразить американские базы в Южной Корее, Японии, на Гуаме и в западной части Тихого океана. Также Ким Чен Ын хочет обладать возможностью доставить ядерную боеголовку на материковую часть США. С точки зрения северокорейского лидера, эта последняя цель крайне важна, поскольку он знает, что произошло с другими странами, которые не смогли разработать ядерное оружие и оказались причислены бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим к «оси зла».

Джордж Буш-младший Af.mil

Бывшего иракского лидера Саддама Хусейна взяли в плен, а потом повесили. Сыновей Хусейна выследили и убили. В 2015 году Иран заключил с США ядерное соглашение и предоставил навязчивым инспекторам доступ к своим ядерным объектам, чтобы продемонстрировать, что у него нет программы по созданию ядерного оружия. После того как Трамп занял должность президента, он вывел США из ядерного соглашения с Ираном и ввел санкции, пытаясь задушить страну.

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи сдал свое оружие массового уничтожения в 2004 году и предоставил доступ к своим промышленным объектам. А в 2011 году США атаковали Ливию. В результате Каддафи растерзала разъяренная толпа.

Можно сравнить судьбу перечисленных стран и их лидеров с успехами, которых достигли представители семьи Кимов. Отец нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ир провел испытания ядерного оружия и ракет вопреки предупреждениям США, теперь его сына приглашают на саммиты с американским президентом в Сингапур и Вьетнам.

Если бы у Ким Чен Ына не было ядерного оружия, стал бы американский президент ухаживать за ним? Стали бы госсекретари США ездить в Пхеньян? Если бы у КНДР не было ядерного оружия, кто вообще обратил бы внимание на эту страну?

«Рождественским подарком» для США, возможно, станет испытание ракеты, которая способна достигнуть материковой территории Соединенных Штатов. Таким образом, Ким Чен Ын пытается выйти за границы возможного. Он насмехается над американцами. Мы говорим ему, что он должен делать. А он в ответ говорит нам, куда мы должны пойти.

Для Трампа вопрос заключается в следующем: готов ли он допустить, чтобы КНДР присоединилась к России и Китаю в качестве третьей противоборствующей державы, способной нанести ядерный удар по континентальной части Соединенных Штатов? Если санкций США очевидным образом оказалось недостаточно для того, чтобы заставить Пхеньян провести денуклеаризацию, готов ли Трамп использовать другие средства, чтобы заставить Ким Чен Ына сделать это? Готов ли Трамп использовать «огонь и ярость», чтобы ликвидировать северокорейское ядерное оружие?

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Предположение заключается в том, что Трамп не станет развязывать конфликт с КНДР и атаковать ядерные и ракетные арсеналы Пхеньяна. Ким Чен Ын и его отец создали новую реальность на Корейском полуострове, и нам придется с этим смириться.

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В Южной Корее проживают в два раза больше жителей, чем в КНДР, при этом южнокорейская экономика в 40 раз больше северокорейской. Население Японии в пять раз превышает население Северной Кореи, при этом экономика Японии превышает экономику КНДР в 100 раз. Если гарантии в сфере обороны со стороны США окажутся под вопросом из-за нежелания Вашингтона более решительно противостоять Пхеньяну, Япония и Южная Корея могут начать рассматривать дополнительные возможности для обеспечения своей безопасности, включая создание собственных ядерных арсеналов.

Если мир увидит, что США неохотно противодействуют КНДР, которая угрожает остальным странам, удастся ли сохранить уверенность в том, что США готовы рискнуть войной, чтобы защитить своих союзников?

Ким Чен Ын подрывает не только американскую безопасность, но и американский авторитет.