Лондон, , 11:52 — REGNUM Ослабление американской экономики может негативно сказаться на предвыборной кампании Республиканской партии, говорится в статье издания The Economist.

«Благодаря росту заработной платы, продолжительному увеличению налоговых льгот, введенных Трампом (глава США Дональд Трамп) в 2017 году, и самому низкому уровню безработицы за последние полвека, американские потребители до конца 2019 года сохранят уверенность в завтрашнем дне и готовность тратить деньги», — пишет издание.

Но эта уверенность начнет ослабевать в 2020 году, на фоне колебаний на фондовом рынке, исчезновения фискального импульса и роста уровня безработицы, считает The Economist.

«Будут преобладать мрачные настроения, поскольку самый продолжительный период роста страны заканчивается», — говорится в статье.

К сожалению для президента США Дональда Трампа, заметное ослабление американской экономики поставит под сомнение его заявление о том, что США снова стали великими, считает издание.

Напомним, после прихода к власти администрации Трампа в США появилось более семи миллионов новых рабочих мест, при этом уровень безработицы опустился с 4,8% до 3,5%. В эпоху администрации бывшего президента США Барака Обамы темпы роста американского ВВП составляли 2%, после прихода администрации Трампа они увеличились до 2,5%.

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