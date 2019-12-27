Лондон, , 11:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не может позволить, чтобы демократы обвинили его в чрезмерной мягкости по отношению к Китаю в ходе предвыборной кампании, говорится в статье издания The Economist.

«Трамп не может позволить, чтобы его демократический оппонент указал на его мягкость по отношению к Китаю. Ни один из кандидатов от Демократической партии не станет в ходе кампании заявлять о необходимости более тесных стратегических отношений с Китаем», — говорится в статье.

Давление на КНР может увеличиться на фоне заявлений демократов о том, что Трамп проявляет терпимость к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и неспособен поддержать демократических протестующих в Гонконге, считает издание.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Ранее сообщалось о том, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин лично подпишут торговое соглашение первой фазы, которое должно снизить торговую напряженность между двумя странами.

При этом, несмотря на ожидаемое торговое соглашение с КНР, США сохранят большую часть американских торговых пошлин в отношении китайского импорта.

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