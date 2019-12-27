Москва, , 11:41 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») провел ликбез для мэра Херсона Владимира Николаенко.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями. Никонов в связи с этим решил напомнить историю и провести «небольшой ликбез».

«Нестор-летописец, живший в Киеве, писал, откуда есть пошла Земля Русская. В Киевской Руси жили русские люди, об украх или украинцев ничего не знавшие. Правила Русью династия Рюриковичей, пришедшаяся в Киев из Новгорода Великого. Старшим династическом столом стал Киев, вторым по старшинству — Новгород, третьим — Владимир. Никто из рюриковичей никогда не слышал об украх или украинцах. Не надо делить единый великий народ», — отметил Никонов в Facebook.

Он также напомнил, что «Причерноморье вошло в состав Российской империи в результате русско-турецких войн (украинско-турецкие войны истории не известны)».

"Первая русская крепость была построена на месте нынешнего Херсона (Александр шанц) в 1734 году генералом Румянцевым (отец знаменитого Румянцева Задунайского). Заселяли Херсонский уезд Екатерина Великая и Потемкин малороссийскими крестьянами, которым мэр Херсона тогда ещё не разъяснил, что они украинцы», — указал парламентарий.

Никонов также отреагировал на слова Николаенко о напоминании Путину и всем его сторонникам, «что исконные российские территории — это болота под Москвой».

«А что касается подмосковных болот… Вероятно, обитатель засушливых степей бредит. О влаге», — заключил депутат.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за решений, принятых во времена СССР, исконно русские территории, не имевшие никакого отношения к Украине, были переданы под контроль Киева. К их числу президент отнес Причерноморье, отметив, что эти территории были переданы с формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата».

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