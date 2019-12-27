Москва, , 11:27 — REGNUM

Большинство наших соотечественников не хотят уезжать из родных мест, и им было бы хорошо в том числе и на селе, будь там достойно оплачиваемая работа, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 27 декабря, комментируя итоги заседания Госсовета.

Как сообщалось ранее, 26 декабря президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета по развитию агропромышленного комплекса. Глава государства отметил ряд успехов в этой сфере и вместе с тем призвал исправлять недостатки, к которым отнес низкий уровень жизни и развития инфраструктуры в сельской местности.

«В борьбе с проповедниками и сторонниками нового Вавилона Владимир Путин — надо отдать ему должное — последователен. Вспомним, всего десяток лет тому назад у нас в стране активно продвигалась идея концентрации всего её населения в некие «городские агломерации» — условно «удобные» для жизни «столицы», а на деле удобные для контроля над населением и выжимания из него последних сил «вавилонские башни». Эта политика не смогла полностью победить. Президент противопоставил ей политику развития малых городов, которая даёт свои плоды, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Теперь вот речь, наконец, зашла о системном развитии села.

Линия на развитие малых городов, помноженная на политику содействия развитию сельской местности, могут действительно стать спасением для нашей страны.

Я сам живу напополам на селе и в Москве, часто бываю в соседнем районном центре и знаю, что большинство наших соотечественников не хотят уезжать из родных мест. Им здесь, на селе, хорошо. Вернее, было бы хорошо, если бы была достойно оплачиваемая работа. А работать они хотят, хотя, надо признать, за отсутствием работы в последние десятилетия некоторые навыки уже потеряли.

Итак, на селе нужна достойно оплачиваемая работа. К сожалению, капитализм вернул в наших сограждан эксплуататорский дух: они спокойно предлагают своему бывшему товарищу по школе 5−7 тысяч в месяц за объёмную работу, пользуясь тем, что других предложений нет, и при этом, как говорится, не краснеют. Наоборот, потирают руки. Поэтому работы должно быть много. В это надо вкладывать большие деньги, которые не скоро дадут отдачу, — уж больно всё запущено.

Откуда взять эти деньги? Мне думается, пора остановить московскую, не побоюсь этого слова, строительную вакханалию. Мэр Собянин хочет сделать Москву «удобным городом». Но надо же и о стране думать — всё-таки мэр столицы должен обладать государственным мышлением! Чем удобнее будет Москва, чем удобнее будут другие крупные города, тем больше молодых активных людей будут уезжать туда с села и из малых городов. А для страны в целом это плохо.