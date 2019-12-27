Конакри, , 11:14 — REGNUM Президент Гвинеи Альфа Конде выразил желание немедленно начать сотрудничество с Индонезией в области инвестиций и развития, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Глава государства встретился с послом Индонезии в Сенегале и Гвинее Мансюру Пангерану.

«Встреча дала позитивные результаты, в том числе президент выразил желание сотрудничать с Индонезией в сферах инвестиций, развития инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения в соответствии с приоритетами двух государств», — заявил посол.

Индонезия получила предложение инвестировать в город, который станет столицей и новым административным центром Гвинеи в 2040 году.

«Считается, что Индонезия сможет внести свой вклад в развитие двух регионов, особенно в области инфраструктуры», — пояснил посол Индонезии.

Напомним, Гвинея, государство в Западной Африке, имеет значительный экономический рост и является местом назначения для иностранных инвестиций из Китая и ряда европейских стран.