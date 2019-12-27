Бишкек, , 11:12 — REGNUM Визовый центр компании VFS начнет принимать заявки граждан Киргизии, планирующих посетить Австрию, с 5 января 2020 года. Об этом сообщили в посольстве Австрии в Нур-Султане.

Отмечается, что визовый центр будет открыт в Бишкеке. В настоящее время уже открыта запись на прием. Центр будет работать в бизнес-центре Victory с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года посольство Германии в Киргизии перестанет оформлять визы для Испании, Италии и Австрии. Все необходимые документы в 2020 году можно будет получить в соответствующих посольствах в Нур-Султане.

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