Багдад, , 11:01 — REGNUM Глава иракского города Телль-Кайф Басим Белло выразил обеспокоенность относительно демографических изменений в провинции Ниневия, об этом 27 декабря сообщает Kurdistan24.

Градоначальник обеспокоен снижением числа представителей религиозных меньшинств, особенно христиан.

«Мы испытываем серьезные демографические изменения, вызванные деятельностью террористов. В конституцию должны быть внесены соответствующие поправки», — отметил Белло в комментарии изданию.

Мэр Телль-Кайфа не уточнил о каких именно поправках идет речь, однако он отметил, что они должны защитить христианское население провинции.

Напомним, Ниневия долгое время контролировалась боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы проводили политику уничтожения местного населения, исповедующего отличные от них взгляды.

В первую очередь террор коснулся курдов-езидов и христиан. Однако досталось и мусульманам-шиитам.