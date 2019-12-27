Москва, , 10:55 — REGNUM Россия готова принять лидеров стран «Большой семёрки» для проведения переговоров, если они изъявят такое желание. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Встреча международного клуба, объединяющего Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию, могла бы пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи или Ялте, добавил министр. Он напомнил ранее сказанные слова президента Владимира Путина: «Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады».

Лавров добавил, что это не Россия в своё время покинула Группу восьми, а «семёрка» отказалась от существовавшего формата в начале 2014 года, после того, как на Украине произошел госпереворот.

«Иными словами, именно «семёрка» покинула этот формат», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что желание России участвовать в формате G8 начало притупляться задолго до 2014 года, а потом исчезло полностью.

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