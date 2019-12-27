Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Петербургские депутаты требуют запретить продажу в городе никотинсодержащей продукции без табака — так называемых снюсов. Соответствующий законопроект подготовили представители «Справедливой России» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров и уже внесли документ в городское Заксобрание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в партийной пресс-службе.

Согласно документу, поправки должны быть внесены также и в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», чтобы полностью запретить продажу снюсов гражданам всех возрастов и установить штрафы за вовлечение несовершеннолетних в употребление снюсовых смесей, а также электронных сигарет. Продажа последних лицам, не достигшим 18 лет, уже запрещена действующим законом.

Штрафы по этому законопроекту за розничную продажу снюсов для физических лиц установлены на уровне 3−5 тыс. рублей, для должностных лиц — 10−20 тыс. рублей, для юридических лиц — 30−50 тыс. рублей.

Вовлечение несовершеннолетних в употребление электронных сигарет или снюсов справедливороссы предлагают наказывать аналогичными штрафами.

Отметим, попытка запретить снюс на федеральном уровне предпринималась еще в 2015 году. Тогда по предложению парламента республики Татарстан федеральным законом ФЗ-456 была запрещена оптовая и розничная продажа «насвая и табака сосательного или снюса». Изменения были внесены в статью 19 «антитабачного» закона и в статью 14.53 КоАП РФ. Однако отсутствие четкой формулировки позволило производителям легко обойти этот запрет, считают «эсеры»: товар переименовали в «никотиносодержащую смесь» и продолжили торговать им совершенно открыто.

Авторы законопроекта ссылаются на медиков, которые считают, что употребление снюса несовершеннолетними за последние годы значительно возросло, а это приводит к случаям тяжелого отравления и даже летальным исходам.

«После урегулирования оборота электронных сигарет и так называемых вейпов в законодательстве осталась одна лазейка для производителей: разрешено производить любые некурительыне продукты с содержанием никотина (жевательные, сосательные и прочие). При этом ограничений при выпуске этих продуктов, равно как и при продаже никаких нет — их могут свободно покупать и употреблять и взрослые, и дети. Поэтому производители и переориентировались на снюсы, содержание никотина в котором зачастую зашкаливает», — замечает руководитель фракции «эсеров» в ЗакСе Алексей Ковалев.

Он указывает, что в некоторых регионах России, как и в большинстве стран Евросоюза, уже действует законодательный запрет на продажу снюсовых смесей для несовершеннолетних. Например, в Самарской области с такой инициативой выступила прокуратура.

«Но это полумера. Мы имеем дело с глобальной трагедией, которая обрушилась на подрастающее поколение. Мы предлагаем радикальным образом урегулировать этот вопрос, и полностью запретить продажу таких никотиносодержащих продуктов в Петербурге. Такой закон, скажем, 25 декабря на внеочередной сессии принят во Владимирской области, тем же вечером он был подписан и вступает в силу. А наши власти до сих пор не проснулись!» — возмущается Ковалев.

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Напомним, по всей стране участились случаи отравления детей и подростков снюсами и другими подобными «продуктами». В частности, на днях в Ленинградской области восемь школьников попали к медикам после употребления «конфет», которые один из подростков купил в ларьке и угостил ими приятелей.

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