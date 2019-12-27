Киев, , 10:50 — REGNUM На Украине существительное «діджиталізація» («диджитализация») выбрали словом 2019 года.

Соответствующий выбор сделали специалисты словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

В разъяснении отмечается, что это неологизм, который вошел в украинский язык лишь несколько лет назад, является транслитерацией английского digitalization и означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

А вот другие мировые тренды, подчеркивают эксперты, такие как изменение климата или проблемы гендерной идентичности, не получили существенного распространения в украинской публичной дискуссии.

Главным конкурентом слова «Диджитализация» было слово «Зе» — сокращение фамилии нынешнего президента страны Владимира Зеленского, которое часто используется как часть сложных политических слов, связанных с главой Украины: «зе-команда», «зе-кандидат» и т.п.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря в одном из видео-обращений Зеленский заявил, что сейчас власти усиленно работают над большим проектом «диджитализации страны».

«Электронные права и техпаспорт уже совсем скоро будут в вашем Айфоне. Приложение уже отправили приложения в Google-play и Apple-store. В этом году украинцы уже начнут этим пользоваться», — обещал президент.