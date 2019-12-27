Джакарта, , 10:38 — REGNUM Министр-координатор по вопросам права, политики и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что правительство координирует свои усилия для борьбы с коррупцией, сообщает Kompas.

«Я намерен координировать свою деятельность с генеральной прокуратурой и национальной полицией, чтобы предпринять серьезные шаги в области обеспечения правопорядка и искоренения коррупции. Больше не будет мафии», — заявил министр, общаясь с журналистами в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно комиссии по искоренению коррупции в Индонезии с 2014 по 2019 год преобладают дела о взяточничестве.

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