Москва, , 10:36 — REGNUM Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев вручил главе Чечни Рамзану Кадырову Почетный знак Совета безопасности. Об этом чеченский лидер сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"В Кремле я встретился с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.<…> Николай Платонович высоко оценил состояние дел в Чечне, дал важные советы и наставления. Я благодарен секретарю Совбеза России за постоянную поддержку. Очень приятно было получить из рук Николая Платоновича Почетный знак СБ РФ», — написал Кадыров.

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Напомним, у главы Чечни уже есть награда от Совета безопасности РФ. В сентябре 2017 года секретарь Совбеза Николай Патрушев вручил ему медаль «За заслуги в укреплении международной безопасности». Награда была присуждена за большой вклад в дело безопасности и борьбу с международным терроризмом.