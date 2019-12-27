Исламабад, , 10:36 — REGNUM Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф подал апелляцию в Высокий суд Лахора на решение о смертном приговоре, вынесенном ему Специальным судом Пакистана по делу о государственной измене. Об этом 27 декабря сообщает газета Dawn.

Как сообщается в поданной адвокатом Мушаррафа Азаром Сиддики петиции, Специальный суд, по мнению стороны защиты, слишком поспешно завершил дело против бывшего президента Пакистана о государственной измене, в то время, как оно было далеко от завершения и содержало «ряд спорных вопросов и противоречивых заявлений».

«Специальный суд объявил о назначении смертного приговора без допроса обвиняемых, что предусмотрено разделом 342 Уголовно-процессуального кодекса. Уголовный процесс не может быть просто завершен без соблюдения этого обязательного юридического требования», — также указывается в петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Специальным судом Пакистана бывшему главе страны Первезу Мушаррафу, находящемуся в настоящее время в ОАЭ, был вынесен смертный приговор за государственную измену.

Позднее, 19 декабря, экс-президент Пакистана Первез Мушарраф заявил, что он считает, что вынесенный ему смертный приговор — это личная месть крупных чиновников страны.